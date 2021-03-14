Mersin'de bir ilk; Pandemi Kahramanlarının adı Toroslar'da yaşayacak

Mersin'de Toroslar Belediyesi, pandemi döneminde fedakarca çalışan ve bu uğurda yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla "Sağlık Kahramanları" adını verdiği anıt parkın açılışını gerçekleştirdi.

Korukent Mahallesi, Şehir Hastanesi'nin güneyinde bulunan 2 bin metrekare alandaki parkın açılışında duygulu anlar yaşandı.

Mersin'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının kaidelerinin yer aldığı parkın açılışında yaşamını yitiren sağlık kahramanlarının ailelerine plaket de takdim edildi.

BAŞKAN YILMAZ, "SALGINI MİLLİ BİRLİK RUHUYLA EN KISA ZAMANDA ATLATACAĞIZ"

Türk Milleti'nin bugüne kadar birçok badirenin üstesinden el birliğiyle geldiğini belirten Başkan Yılmaz, "İnanıyoruz ki bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgını yine milli birlik ruhuyla en kısa zamanda atlatacağız" dedi.

Virüsle savaşın en ön cephesinde yer alan sağlık çalışanlarının hiç bir zaman mücadeleden vazgeçmediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bizler, sağlık çalışanlarımızın sabırla, fedakârlıkla verdikleri bu mücadeleye hep birlikte şahit olduk. Bu yüzden gece gündüz demeden mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızın anısını yaşatmak için hayata geçirdiğimiz Sağlık Kahramanları Anıt Parkımızı açmaktan onur duyduk. Gururla ifade etmeliyiz ki, Türkiye, bu dönemi sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönetmektedir. Başta devletimiz, Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz, "Bu mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, görevi başında olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Toroslar Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu anıt park sadece Toroslar'ın değil, sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin her köşesinde görev yapan tüm sağlık kahramanlarınındır" şeklinde konuştu.

VALİ SU; "BÖYLE ANLAMLI BİR PARK'IN AÇILIŞINDA BULUNMAKTAN ONUR DUYDUM"

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Sağlık Kahramanları Parkı'nın Türkiye'ye, Mersin'e ve Toroslar'a hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında geliyor. Toroslar Belediye Başkanımızın sağlık çalışanları için hayata geçirdiği Sağlık Kahramanları Parkı'nın açılışını yapmaktan onur duyuyoruz. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık kahramanlarımızı unutmayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, bir kadın ve bir erkek doktorun anıtının ve kaidelerinin bulunduğu Sağlık Kahramanları Anıt Parkı'nın açılışı, protokol üyeleri ile birlikte yapıldı.

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLELERİNDEN BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleri de parkın açılışında duygu ve düşüncelerini paylaşarak böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a minnet duyduklarını söyledi.