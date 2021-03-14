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Minik Tahsin’in gözyaşlarına itfaiyesi engel oldu

Evde besledikleri kedisi, banyo penceresinden apartman boşluğuna kaçan 10 yaşındaki Tahsin’in gözyaşlarına, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipler müsaade etmedi. Yaklaşık 1 saatlik zorlu kurtarma operasyonu ile Lucky mahsur kaldığı yerden çıkartıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 14.3.2021 22:26 Son Güncelleme: 15.3.2021 01:37 ABONE OL
Minik Tahsin’in gözyaşlarına Kocaeli itfaiyesi engel oldu

Kocaeli İzmit İlçesi Akçakoca'da meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Tahsin'in kedisi Lucky, banyo penceresinden apartman boşluğuna kaçtı. Minik Tahsin ve ailesinin tüm çabalarına rağmen, kedi kaçtığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine ailesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, olay yerinde yapmış oldukları incelemeler sonunda Tahsin'in gözyaşlarına engel olmak amacıyla tabiri yerindeyse iğne deliğinden geçerek zorlu bir operasyona imza attı.



KURTARMAOPERASYONU 1 SAAT SÜRDÜ
Bir itfaiyeci, oldukça ufak olan pencereden yine oldukça dar olan apartman boşluğuna girdi. Yaklaşık 1 saatlik zorlu kurtarma operasyonu ile Lucky mahsur kaldığı yerden çıkartıldı Herhangi bir duvarı kırmadan 2. Kattaki dairenin banyo penceresinden havalandırma boşluğuna ulaşan ekiplerin kediyi kurtarıp kucağına teslim ettiği Minik Tahsin, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, hep birlikte bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Minik Tahsin’in gözyaşlarına Kocaeli itfaiyesi engel oldu
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