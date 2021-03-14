Minik Tahsin’in gözyaşlarına Kocaeli itfaiyesi engel oldu

Kocaeli İzmit İlçesi Akçakoca'da meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Tahsin'in kedisi Lucky, banyo penceresinden apartman boşluğuna kaçtı. Minik Tahsin ve ailesinin tüm çabalarına rağmen, kedi kaçtığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine ailesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, olay yerinde yapmış oldukları incelemeler sonunda Tahsin'in gözyaşlarına engel olmak amacıyla tabiri yerindeyse iğne deliğinden geçerek zorlu bir operasyona imza attı.





KURTARMAOPERASYONU 1 SAAT SÜRDÜ

Bir itfaiyeci, oldukça ufak olan pencereden yine oldukça dar olan apartman boşluğuna girdi. Yaklaşık 1 saatlik zorlu kurtarma operasyonu ile Lucky mahsur kaldığı yerden çıkartıldı Herhangi bir duvarı kırmadan 2. Kattaki dairenin banyo penceresinden havalandırma boşluğuna ulaşan ekiplerin kediyi kurtarıp kucağına teslim ettiği Minik Tahsin, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, hep birlikte bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.