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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.3.2021 08:54 Son Güncelleme: 16.3.2021 23:09

sonuçları belli oldu! ile 13 Mart Çılgın sonuçları MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Binlerce şans oyunu tutkunu, 13 Mart tarihli sonuçları için bekleyişe koyulmuştu. çekiliş sonuçları bugün yapılan online Youtube canlı yayını ile açıklandı ve MPİ internet sitesin kamuoyu ile paylaşıldı. Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye miktarı 123 milyon TL'yi aştı. Resmi çekiliş sonuçlarına göre, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında, 31 numaralı, 13 Mart Cımartesi gününe ait Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

SÜPER LOTO 16 MART SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

13 Mart itibariyle MPİ Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 123 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. MPİ haftalık şans oyunu takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bugüne ait, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler ve Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı aşağıda yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 MART CUMARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 13 Mart Cumartesi Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 13 Mart tarihli çekilişine ait sonuçlar: 11, 19, 25, 32, 54, 71, 61

Önceki çekilişe ait sonuçlar ise şöyle:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
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