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Valiliği, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Valisi Orhan Tavlı, 13 ilçede pandemi sürecinden etkilenen ailelere İlçe Kaymakamları ve İl Müdürleri ile birlikte her hafta hane ziyareti gerçekleştiriyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.3.2021 14:49 ABONE OL
Muğla Valiliği, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, pandemi sürecinden etkilenen aileleri ziyaret ederek ailelerle sohbet edip, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledikten sonra, bu talep ve ihtiyaçların çözümü için gerekli değerlendirmeler ve çalışmaların yapıldığını, devletimizin imkânlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Ziyaretlerde Vali Orhan Tavlı, vatandaşlarımıza her zaman tüm imkânlarımızla destek verilmesi gerektiğini dile getirerek, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşlarımızın yanında olacağını belirtti.

İlçe Kaymakamlarımız ve İl Müdürlerimizin de sürekli olarak vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek taleplerini yerine getirdiklerini belirten Vali Orhan Tavlı, Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu söyledi.

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Muğla Valiliği, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor
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