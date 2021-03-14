Polisleri karşılarında buldular! Mesafesiz oyuna 97 bin 132 lira ceza kesildi!

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

13 Mart Cumartesi günü Sultanbeyli İlçesi'nde yapılan denetimlerde; Battal Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinin içerisinde sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket edildiği saptandı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Masalarda İskambil ve Okey oynayan 28 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 97 bin 132 lira idari para cezası kesildi.