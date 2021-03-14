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Polisleri karşılarında buldular! Mesafesiz oyuna 97 bin 132 lira ceza kesildi!

’da bir kıraathanede İskambil ve Okey oynayan ve sosyal mesafe kuralları ile Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden 28 kişiye 97 bin 132 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 14.3.2021 12:41 ABONE OL
Polisleri karşılarında buldular! Mesafesiz oyuna 97 bin 132 lira ceza kesildi!

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

13 Mart Cumartesi günü Sultanbeyli İlçesi'nde yapılan denetimlerde; Battal Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinin içerisinde sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket edildiği saptandı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Masalarda İskambil ve Okey oynayan 28 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 97 bin 132 lira idari para cezası kesildi.

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Polisleri karşılarında buldular! Mesafesiz oyuna 97 bin 132 lira ceza kesildi!
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