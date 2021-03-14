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'da otomobil devrildi, 2 yaralı

'nın İlçesinde seyir halinde ilerlemekte olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilirken meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 14.3.2021 19:17 ABONE OL
Şanlıurfa'da otomobil devrildi, 2 yaralı

Kaza, Suruç İlçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suruç-Birecik istikametine doğru seyir halinde olan 34 ZU 9422 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Devrilen otomobilde bulunan 2 kişi meydana gelen kazada ağır yaralanırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil devrildi, 2 yaralı
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