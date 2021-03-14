Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Milli Piyango Online ile 14 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler tarafından en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. 14 Mart Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.