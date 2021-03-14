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Son dakika: Çocuğunun babasını sevgilisine öldürttü! Kan donduran cinayette şok detaylar ortaya çıktı..

Son dakika haberi: Tüyler ürperten cinayet 'nın Ceyhan ilçesinde yaşandı. Boşandığı eşi Gizem Yıldız ve kızı Duru ile birlikte aynı evde yaşayan Ömer Çelebi, akşam saatlerinde çalan kapıyı açtığında Şıhmüslüm Kavut tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayı araştıran polis ekipleri maktul Ömer Çelebi'nin eski eşini çapraz sorguya aldığında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Gizem Yıldız'ın katil Kavut ile sevgili olduğu, eski eşini sevgilisine öldürdüğü belirlendi. Öte yandan katil Kavut'un, eve gelmeden önce Gizem Yıldız'a "Saat 21.00 gibi geleceğim. Kapıyı sen açma" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 16:27 Son Güncelleme: 14.3.2021 16:35 ABONE OL
Son dakika: Çocuğunun babasını sevgilisine öldürttü! Kan donduran cinayette şok detaylar ortaya çıktı..

Olay, 4 Mart gecesi ilçenin Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Çelebi, boşanmasına karşın birlikte yaşamaya devam ettiği Gizem Yıldız ve kızı Duru ile otururken, kapı zili çaldı. Kapıyı açan Ömer Çelebi, silahlı saldırıya uğradı. Çelebi, yakın mesafeden boynuna, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Gizem Yıldız, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Ömer Çelebi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çelebi, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ESKİ EŞTEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Gizem Yıldız'ı çapraz sorguya aldı. Yıldız, saldırıyı, bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut'un düzenlediğini söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut gözaltına alındı.

"AKŞAM GELECEĞİM, KAPIYI SEN AÇMA"

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptığını belirledi. Kavut'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce Gizem Yıldız'a, "Saat 21.00 gibi geleceğim. Kapıyı sen açma" diye mesaj attığı öne sürüldü. Gizem Yıldız'ın, olay anında kapıyı Ömer Çelebi'den açmasını istediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gizem Yıldız azmettiricilikten, sevgilisi Şıhmüslüm Kavut ise adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

'BABA GİTME, BENİ BIRAKMA'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Ömer Çelebi, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çelebi'nin ölüm haberini alan yakınları, hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Yakınları tarafından teslim alınan Çelebi'nin cenazesi, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Çelebi'nin kızı Duru'nun, "Baba gitme, beni bırakma. Seni çok seviyorum baba" diyerek ağlaması, yürekleri dağladı.

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Son dakika: Çocuğunun babasını sevgilisine öldürttü! Kan donduran cinayette şok detaylar ortaya çıktı..
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