Son dakika: Eşini canice öldürmüştü! İlk ifadesindeki sözleri dehşete düşürdü

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Şüpheli Hüseyin Temurtaş kiralık bir araç ile olay yerinden ayrıldıktan sonra aracını park edip yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelisi Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Temurtaş'ın emniyette verdiği ilk ifadede "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Öte yandan Temurtaş'ın eşine daha önce de birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.