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Son dakika: 'da korkutan görüntü! Suyun rengi kırmızıya döndü, vatandaşlar tedirgin...

Son dakika haberler... Arnavutköy'de bulunan derenin rengi kırmızıya büründü. Derenin bu görüntüsü vatandaşları tedirgin ediyor. Duruma tepki gösteren çevre sakinleri, bölgedeki fabrikalardan birinin dereye kimyasal boşalttığını iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 10:02 Son Güncelleme: 14.3.2021 10:20 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Suyun rengi kırmızıya döndü, vatandaşlar tedirgin...

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı.

Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

DERE 2 GÜNDÜR KIRMIZI AKIYOR

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti.

Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler.

Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da görüntülendi.

İŞTE ARNAVUTKÖY'DEKİ DERE KİRLİLİĞİNDEN GÖRÜNTÜLER:

İŞTE ARNAVUTKÖY'DEKİ DERE KİRLİLİĞİNDEN GÖRÜNTÜLER:

İŞTE ARNAVUTKÖY'DEKİ DERE KİRLİLİĞİNDEN GÖRÜNTÜLER:

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Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Suyun rengi kırmızıya döndü, vatandaşlar tedirgin...
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