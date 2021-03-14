SON DAKİKA: Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun son görüntüsü çıktı: Sevgili çocuklarım...



"MESLEĞİNİZİ SEVİN VE BUNUNLA MUTLU OLMAYA ALIŞIN"

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bir kaç yıl önce tıp bayramını kutlamak için kayda alınan videoda şunları söylüyor: "Sevgili çocuklarım… Önce çocuklarım diyeceğim, sonra öğrencilerim diyeceğim, sonra da meslektaşlarım diyeceğim. Sevgili doktorlarım, 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok onurlu, çok güzel bir mesleğe adım atacaksınız. Dilerim, hep bu mesleği yapmaktan dolayı insan sevgisi ile dolu olup mutlu ve uzun ömürlü, sağlıklı bir meslek yaşamı sürersiniz. Ben sizleri seviyorum, mesleğinizi sevin ve bununla mutlu olmaya alışın."