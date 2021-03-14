Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Samsun'da korkunç kaza! Bir anda kanlar içerisinde kaldı

SON DAKİKA: 'da korkunç kaza! Bir anda kanlar içerisinde kaldı

'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 19:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Samsun'da korkunç kaza! Bir anda kanlar içerisinde kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Keskin, odun kestiği sırada elindeki motorlu testerenin kontrolünü yitirdi.

Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Samsun'da korkunç kaza! Bir anda kanlar içerisinde kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA