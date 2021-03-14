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Son Dakika! Van’da deprem! Çevre illerden de hissedildi

ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre Van’da 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 14.3.2021 18:48 Son Güncelleme: 14.3.2021 18:48 ABONE OL
Son Dakika! Van’da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van'da saat 18.26'da 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: VAN'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Van deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI

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Son Dakika! Van’da deprem! Çevre illerden de hissedildi
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