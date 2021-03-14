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sonuçları açıklandı mı? ile 14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

sonuçları” haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayını aracılığıyla şans oyunu severler için duyuruluyor. Geçtiğimiz haftalarda 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden 1 şans oyunu sever büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bugünkü canlı çekiliş için ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek 1 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 14 Mart sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.

Giriş Tarihi: 14.3.2021 19:18 Son Güncelleme: 14.3.2021 19:18 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı çekilişi düzenlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (14 Mart 2021) MP TV ile Youtube canlı yayında belli olacak. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve 1 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 14 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 MART)

Milli Piyango Online ile 14 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Mart Süper Loto sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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