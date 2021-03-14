Taksim Camiisi’nin içi boyandı Ramazana hazırlanıyor

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

Yaklaşık iki hafta önce genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ince çalışmalarında sona gelindi. Mimberi ve halısı serilmeden önce caminin içinin boyası yapıldı. Yüzde 99 oranında tamamlanan Çevre peyzaj çalışmaları devam eden Taksim Camisinin bu Ramazan ayında ibadete açılması bekleniyor.