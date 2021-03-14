Tamamını satarak piyasaya süreceklerdi! Dolum makinesiyle yakalandılar!

İstanbul Polisi; Silivri İlçesi'nde "Kaçak Tütün" operasyonu düzenledi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kaçak tütün imalatı, dolumu ve satışı yapılan dört farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. R.K. (42), H.A. (56), E.Ö. (31) ve Ö.Ö. (34) isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 4.42 kilogram kıyılmış tütün, 9.5 kilogram nargile tütünü, 111.5 kilogram tütün, beş kilo 64 gram Maraş Otu, bin 200 bandrol, bir dolum makinesi, bir kompresör ve 24 mermi ele geçirildi.

"5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçeleriyle haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı. Para karşılığında satılarak piyasaya sürülemeden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla ele geçirilen kaçak tütünler ve diğer suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.