Tarihi Musalla ve Üçler Mezarlıkları defne kapatıldı

Konya kent merkezinde bulunan Üçler ve Musalla Mezarlıkları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclisinde flaş bir karar alındı. Alınan kararda her iki mezarlığın da yüzde 99 doluluk oranına ulaşıldığı ve bu nedenle 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren mezarlıkların defne kapatıldığı belirtildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan tarihi Üçler ve Musalla Mezarlıkları, %99 doluluk oranına ulaştı. Bu durum bu ayki Büyükşehir Belediye Meclisinde ele alındı. Yapılan görüşmeler neticesinde iki mezarlığında 1 Nisan tarihinden itibaren yeni defne kapatılması kararlaştırıldı. Mezarlıklara asılan afişlerle de bu karar vatandaşlara duyuruldu.

EN AZ 5 YIL SONRA MEZARIN ÜZERİNE YENİ DEFİN YAPILABİLİR

Meclis kararında şu sözlere yer verildi: "Mevcut mevtanın defninden en az beş yıl süre geçmesi şartıyla mezar üzeri defin yapılabilir. Mevcut mevta üzerine defin için, mevcut mevtanın 1. derece akrabalarından en az bir kişinin (Anne, Baba, Çocuklar, Eş) muvafakati alınmalıdır. Eğer 1. derece akrabalarından sağ kimsenin bulunmaması durumunda, 2. derece akrabalarından (Dede, Nine, Torun, Kardeş) ez az bir kişinin muvafakati alınmalıdır. Muvafakati alınan mevta üzerine aşağıdaki kişilerin defnine müsaade edilir: Mevtanın Usul'üne (Baba ve Dedeler, Ana ve Nineler), Mevtanın Füru'una (Çocuklar, Torunlar), Mevtanın kardeşlerine, Mevtanın eşlerine.

Öte yandan aynı mezara üst üste beşten fazla defin yapılamayacağı da belirtildi.

MEVLANA TÜRBESİNE KOMŞU

Mevlana ile özdeşleşen Üçler Mezarlığı'nda birçok Mevlevi üstadı ile İslam aliminin mezarı da bulunmakta. Mevlana Türbesi'ne ve Mevlana Kültür Merkezi'ne komşu olduğu için yerli ve yabancı turistlerin de ilgisi çeken tarihi mezarlık, 'İstiklal Harbi Şehitliği'ni de bünyesinde barındırıyor.

ÜNLÜ FRANSIZ PROFESÖRDE ORADA DEFNEDİLDİ

Mesnevi'yi okuduktan sonra İslam dinini seçip Havva adını alan, Mevlana'nın tüm eserlerini Fransızca'ya çeviren ve 1999 yılında 90 yaşındayken vefat eden ünlü Fransız Profesör Eva de Vitray Meyerovitch, 26 Mayıs 1998'de Konya'da düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, "Mevlana'nın maneviyatının gölgesinde kıyamete kadar kalabilmek için beni Konya'ya gömün" demişti. Fransız Prof. Eva de Vitray Meyerovitch'in vasiyeti 2008 yılında yerine getirildi. Meyerovitch'in cenazesi Sultan Selim Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.



Fransız Profesör Eva de Vitray Meyerovitch