Tugay’ın adı bu sahada yaşayacak

Kartepe Belediye başkanı Mustafa Kocaman ve meclis üyeleri, geçtiğimiz ay yaşamına son veren CHP'li Meclis Üyesi Tugay Adak'ı unutmadı, adını yaşatarak ismini bir futbol sahasına verdi.

İntiharı ile sadece CHP'yi değil, tüm Kocaeli'ni derinden etkileyen ve sarsan Tugay Adak'ı vefatının ardından Kartepe Meclisi Mart ayı oturumunda tüm partilerin ortak önergesi ile de onaylanan karar üzerine Adak'ın adının kendi mahallesinde bir sahada yaşatılması kararı aldı. Bu kararı ivedilikle uygulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Tugay Adak'ın adını, Adak'ın kendi Mahallesinde bulunan Sarımeşe'deki bir futbol sahasına verdi. Kocaman'ın bu davranışı takdir topladı.