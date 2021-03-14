Üvey babadan küçük kıza taciz şoku! Anne çılgına döndü!

İddiaya göre 32 yaşındaki Ş.İ. isimli üvey baba, aynı evde yaşadığı karısının önceki eşinden olan üvey kızına cinsel istismarda bulundu. Küçük kızın yaşananları annesine anlatması sonucu çılgına dönen anne, polisi arayarak eşini ihbar etti.

'EŞİM BANA İFTİRA ATTI'

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 32 yaşındaki Ş.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgusu yapılan üvey baba, mahkemedeki savunmasında, 'Biz eşimle 2 yıl önce evlendik. 1 yaşında bir oğlumuz var. Mağdur kız çocuğu ise eşimin ilk evliliğindendir. Eşimle bir süredir aramız açıktır. Bu nedenle bana iftira attığını düşünüyorum.' diyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Mahkemedeki sorgusunda eşiyle arası bozuk olduğu için kendisini suçladığını ve mağdur olan üvey kızıyla normal hayatta iyi anlaştıklarını söyleyen şüpheli Ş.İ., serbest bırakılmayı talep etti. Şüphelinin sorgusunun ardından mahkeme, üvey babanın 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına karar verdi.