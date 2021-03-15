7 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 7 Plaka Kodu Hangi İlin?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 07 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 07 plaka nerenin kodu? 07 neresi ve hangi şehir plakası?
07 PLAKA NERENİN KODU?
07 Plaka kodu Antalya ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Antalya ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Antalya il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.
Antalya Merkez Plaka Harf Grupları:
07 A 0001 – 07 A 9950
07 A 9951 – 07 A 9970
07 AB 001 – 07 AZ 999
07 C 0001 – 07 C 1230
07 CAA 01 – 07 CZZ 99
07 D 0001 – 07 D 9999
07 DA 001 – 07 DZ 999
07 EA 001 – 07 EZ 999
07 F 0001 – 07 F 9999
07 FA 001 – 07 FZ 999
07 HA 001 – 07 HZ 999
07 KA 001 – 07 KZ 999
07 M 0001 – 07 M 1616
07 MA 001 – 07 MB 999
07 S 0001 – 07 S 9999
07 SA 001 – 07 SZ 999
07 T 0001 – 07 T 5578
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 ZA 001 – 07 ZZ 999
07 Özel 001 – 07 Özel 999
07 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999
Akseki İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 A 9951 – 07 A 9970
07 B 0001 – 07 B 9999
07 BA 001 – 07 BZ 999
07 C 4476 – 07 C 4500
07 Özel 400 – 07 Özel 500
Alanya İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 E 0001 – 07 E 9999
07 H 0001 – 07 H 9999
07 N 0001 – 07 N 9999
07 NA 001 – 07 NZ 999
07 NAA 01 – 07 NZZ 99
Manavgat İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 J 0001 – 07 J 5000
07 JA 001 – 07 JZ 999
07 L 0001 – 07 L 9999
07 LA 001 – 07 LA 999
Elmalı İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 P 0001 – 07 P 9999
07 PA 001 – 07 PZ 999
Korkuteli İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 RA 001 – 07 RZ 999
Finike İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 TA 001 – 07 TZ 999
Gazipaşa İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 U 0001 – 07 U 9999
07 UA 001 – 07 UZ 999
Kumluca İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 V 0001 – 07 V 9999
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 VAA 01 – 07 VZZ 99
Kaş İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 Y 0001 – 07 Y 9999
Serik İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 YA 001 – 07 YZ 999
07 YAA 01 – 07 YZZ 99
Demre İlçesi Plaka Harf Grupları:07 Z 0001 – 07 Z 9999