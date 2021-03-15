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sorgula: E-Devlet ile sosyal yardım parası başvuru sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

’nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ile ilgili sorgulamalar başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlara verilen ödenekle ilgili olarak pandemi destek başvuru sonuçları nasıl sorgulanır, ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl ve nereden yapılır gibi sorulara yanıt aranıyor. Birinci ve ikinci faz ödemelerinin ardından gözler 3.faz ödeme tarihlerine çevrildi. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabiliyor. İşte E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları!

Giriş Tarihi: 15.3.2021 19:34 Son Güncelleme: 15.3.2021 19:35 ABONE OL
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula: E-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar milyonların gündemine geliyor. Devlet tarafından verilen ödenekle ilgili olarak 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranıyor. Koronavirüs pandemisi boyunca ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ödenek yardımı sonuçları E Devlet üzerinden görüntülenebilirken PTT görevlileri tarafından zarf içerisinde evlere de teslim ediliyor.

1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU SORGULA!

Mart ayına girmemizle birlikte 1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenildiği biliniyor. Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından sosyal yardım parası PTT'den teslim edilirken başvurular hala devam ediyor…

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULA

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula: E-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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