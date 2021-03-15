1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula: E-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar milyonların gündemine geliyor. Devlet tarafından verilen ödenekle ilgili olarak 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranıyor. Koronavirüs pandemisi boyunca ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ödenek yardımı sonuçları E Devlet üzerinden görüntülenebilirken PTT görevlileri tarafından zarf içerisinde evlere de teslim ediliyor.
Mart ayına girmemizle birlikte 1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenildiği biliniyor. Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından sosyal yardım parası PTT'den teslim edilirken başvurular hala devam ediyor…
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar