13 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 13 Plaka Kodu Hangi İlin?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 13 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 13 plaka nerenin kodu? 13 neresi hangi şehir plakası?
13 plaka kodu Bitlis iline aittir. Bitlis'teki araç sahiplerinde 13 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bitlis iline kayıtlı olduğu bilinir.
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis ilinin plaka kodu 13'dir.
Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 13 plaka kodu ise Bitlis iline aittir. Bitlis şehrinde merkez, Tatvan, Adilcevaz, Güroymak, Ahlat, Güroymak ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
AC-AR 001-999: Bitlis Merkez
AU-AZ 001-999: Tatvan
CA-CZ 001-999: Adilcevaz
DA-DZ 001-999: Güroymak
-EA-EZ 001-999: Ahlat
FC 001-999: Adilcevaz
J 0001-0999: Merkez
J 1000-2000: Tatvan
J 2001-3000: Adilcevaz
J 3001-4000: Ahlat
J 5001-6000: Güroymak
K 0001-0999: Merkez
K 1000-2000: Tatvan
K 2001-3000: Adilcevaz
K 3001-4000: Ahlat
K 5001-6000: Güroymak
KA-KZ 001-999 : Tatvan
M 0001-0999: Merkez
M 1000-2000: Tatvan
M 2001-3000: Adilcevaz
M 3001-4000: Ahlat
M 5001-6000: Güroymak
T 0001-0999: Merkez
T 1000-2000: Tatvan
T 2001-2500: Ahlat
T 2501-3000: Adilcevaz
T 3001-3499: Güroymak
11 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 11 Plaka Kodu Hangi İlin? 12 Plaka Kodu Hangi İlin? 12 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?