14 yıl sonra gelen mucize

Trabzon'da yaşayan Musa- Emine Aydınlı çiftinin ilk çocukları Fatma Ahsen, 10 Kasım 2020'de 27 haftalıkken dünyaya geldi. Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde 770 gram ağırlığında prematüre doğan bebek, doktorların ve hemşirelerin özverili çabalarıyla hayati tehlikeyi atlatarak tam 105 gün sonra taburcu olmayı başardı. Fatma Ahsen'in tedavi sürecini anlatan Yenidoğan Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Adnan Aslan, 3 ay 15 gün süreyle bebeğin her gün durumunun çok yakından izlendiğini, 105'inci gününde de 2 kilogram ağırlığında ailesine teslim edildiğini söyledi.Bebeğin tedavisi süresince RDS, Sepsis, Kronik Akciğer Hastalığı gibi hayati tehlike doğurabilen sorunlarla da mücadele ettiklerini belirten Uzm. Dr. Adnan Aslan, "Ülkemizde 28 hafta altı preterm doğum oranı yüzde 5 civarında. 500-700 gram arasında doğan bebeklerde ölüm oranı yaklaşık yüzde 50. Ortalama hastanede kalış süreleri de 100 gün. Yeni doğanlar içinde çok özel bir risk grubu olan çok düşük doğum ağırlıklı bebekler, hem yeni doğan döneminde hem de taburculuk sonrası birçok sorun gelişimine en çok duyarlı olan bebeklerdir. Bu bebekler büyüme-gelişme geriliği, nöro gelişimsel problemler, göz, kalp, solunum sistemi sorunları açısından yakın izlenmelidir. Biz de Ahsen bebeğimizin ailesine ev ortamının ısısı, beslenme şekli ve sıklığı, bebeğin kullanacağı ilaçlar konusunda bilgi verdik. Ahsen bebeğimizin hayata tutunmasında küçük bir katkımızın olması bizler için mutluluk kaynağıdır" dedi.