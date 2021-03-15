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22 kilo Bonzai ile yakalandılar! Evlerinden Vakum Makinesi bile çıktı

’da sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi satışı yapan üç kişi; 22 kilo 112 gram Bonzai ile suçüstü yakalandı. Bonzai imal ettikleri iddia edilen şüphelilerin adreslerinden Vakum Makinesi bile çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.3.2021 08:55 ABONE OL
22 kilo Bonzai ile yakalandılar! Evlerinden Vakum Makinesi bile çıktı

İstanbul Polisi; üç şüphelinin Bağcılar İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıklarını tespit etti. İ.T. (34), S.K. (24) ve H.Ç. (25) isimli üç şüpheli Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Soğanlı Mahallesi'nde gözaltına alındı. İki farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda; üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 57 mermi, 22 kilo 112 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir kilo 39 gram kimyasal madde, Vakum Makinesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan iki hassas terazi, sekiz aseton ve iki kaşık ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Ç. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Diğer iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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22 kilo Bonzai ile yakalandılar! Evlerinden Vakum Makinesi bile çıktı
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