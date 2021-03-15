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5 gündür kayıp avukat ofisinde ölü bulundu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
5 gündür kayıp avukat ofisinde ölü bulundu
BEŞ gündür kayıp olduğu belirtilen Avukat Ersin Dere, İstanbul Küçükçekmece'deki ofisinde ölü olarak bulundu. Küçükçekmece Sefaköy'de ofisi bulunan ve iddiaya göre kendisinden 5 gündür haber alınamayan Avukat Ersin Dere'nin ofisine gelen polisler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri, avukat Ersin Dere'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme polisleri tarafından yapılan incelemede olayın 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirilmesi üzerine Dere'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Avukat Ersin Dere'nin ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemeler sonucunda netlik kazanacak.
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5 gündür kayıp avukat ofisinde ölü bulundu
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