50 milyonluk vurgun yaptılar! Dorse çetesi çökertildi...

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dorseleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, İstanbul'da paravan şirket kurup çalıntı ve tescil kayıtlarında hacizli olan tır dorselerini tespit edip satın alan ve dorselerdeki şaşi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirip satarak toplam 50 Milyon lira vurgun yaptıkları öne sürülen kişileri tespit etti. İstanbul merkezli Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.