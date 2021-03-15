6 zehir taciri tutuklandı

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 642 gram metamfetamin, 617 gram eroin, 603 gram skunk, 578 gram uyuşturucu maddelere karıştırılan kimyasal madde, 3 adet a4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, 3 gram bonzai, 29 kök kenevir bitkisi, 22 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet fişek, 100 dolar, 540 lira ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.