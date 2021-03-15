Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandasından yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.G, A.T, H.K, Ç.Ö. ve L.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.G, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan sanık A.G'yi 1 yıl 6 ay 22 gün, sanıklar H.K. ve A.T'yi 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.