AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: 15 Mart bugün en son deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından gelen son bilgilere göre; bugün saat 04.55'te Muğla'nın Menteşe ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,98 km olarak ölçülürken son depremler listesi de sorgulanır hale geldi. Bilindiği üzere; Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi yayınlanıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 MART 2021 PAZARTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.