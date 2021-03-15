Ağrı’da sahte altın operasyonu; 22 gözaltı

Edinilen bilgilere göre Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte altın üretimi ve satışı yaptığı belirtilen kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar ve şikâyetlerin gelmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, önce gerçek altın satarak güvenlerini kazandıkları vatandaşları daha sonra temin ettikleri sahte altınları satıp 4 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında başsavcılık tarafından gözaltı kararı verildi.





Verilen karar üzerine harekete geçen Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere yaptıkları operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirilirken soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.