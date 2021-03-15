AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Eyyüp Kadir İnan kaç yaşında, nereli?

1993 yılında İzmir Konak'ta dünyaya gelen Eyyüp Kadir İnan, daha önce İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinde bulundu. Bugün Başkan Erdoğan, "Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterdiğimiz Eyyüp Kadri İnan'a şimdiden başarılar diliyorum" dedi. AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Eyyüp Kadir İnan kaç yaşında, nereli?
EYYÜP KADİR İNAN KİMDİR?
1993 İzmir Konak doğumludur.
Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesinden mezun oldu.
Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümününden mezun oldu.
2015-2018 yılları arasında TBMM'de Milletvekili Danışmanlığı görevini üslendi.
Ticaretle ilgilenmektedir.
SİYASİ GEÇMİŞ
İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2011)
İzmir İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversiteler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı) (2011-2015)
Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği (2015-2018)
İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı (2018-…)