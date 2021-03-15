Akdeniz’de yeşil alan artıyor; 9 bin metrekare alana park yapılıyor

Akdeniz Belediyesi, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmanın yanı sıra, park sayısını da yükseltmek amacıyla çalışıyor ve proje geliştiriyor. Akdeniz'e birçok park kazandıran, mevcut parkların tamamını elden geçirip yenileyen Akdeniz Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle, Özgürlük Mahallesi'ne devasa bir park ve yeşil alan kazandırıyor.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile birlikte, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç ve Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu ile Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Erguvan parkın yapılacağı alanda ve mahallede incelemelerde bulundu.

Başkan Gültak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Özgürlük Mahallesi'ne kazandırılacak olan 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan parkın içerisinde, mini futbol ve basketbol sahaları, fitness aletleri, oyun grupları, kamelyalar, mescit ve lavaboların yer alacağı söyledi.

Başkan Gültak, Özgürlük Mahallesi'ne yapılan ilk taziye evinin olduğu bölgede, Devlet Demiryolları'na (DDY) ait araziyi kiraladıklarını belirterek, "Özgürlük Mahallemize güzel ve büyük bir park kazandıracağız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, bizleri ziyaretinde araziyi de yerinde görmüş ve bize söz vermişti. Parkımızda, vatandaşlarımızın çay, kahve içip sohbet edebileceği, çocuklar ve gençlerimizin bisiklet sürebileceği alanlar olacak. Modern, fonksiyonel, spor yapılabilecek parkımızı, yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.