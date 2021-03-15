Alarm zilleri 9 il için çalıyor

Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritayı bugün yayınlayacak. 6-12 Mart arasındaki vaka sayılarının açıklanacağı haritada illerin risk durumları düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde sınıflandırılacak. Türkiye'de 26 il vaka sayıları 100 binde 100'ün üzerinde olduğundan çok yüksek riskli kategoride yer alıyor. İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin ise geçtiğimiz hafta yüksek riskten çok yüksek riskli kategoriye geçmişti. 1Bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklanacak haftalık haritada söz konusu 9 il yine çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.