Ankara hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Ankara'nın risk durumu nedir ve değişti mi?

İşte, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları;

"Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgın ile mücadelemizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme sürecini ifade etmeden şunların altını çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımları kademeli atmamız gerekiyor. Bilim Kurulu yüz bin kişiye düşen vaka sayısına göre illeri sıralandırdı. 81 vilayetimiz sarı, mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı salgının iyileşme ve kötüleşmesine göre verilecek."