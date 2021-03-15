Ankara hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Ankara'nın risk durumu nedir ve değişti mi?

Bu ayın başında Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o illeri kamuoyuna duyurmuştu ve iki hafta aralıklarla tedbirlerin değişeceği "yerinde karar" döneminin başladığını açıklamıştı. Aradan iki hafta geçmesiyle vatandaşlar ikamet ettikleri illerin hangi renk olduğu ve kısıtlamaların hangi illerde kaldırıldığı konusunda gelişmelere kilitlendi. "Ankara, hangi risk grubunda? Ankara, hangi renk?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası

ANKARA RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart tarihinde yaptığı açıklamada; "Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada kısıtlamaların kalktığı iller düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile belli oldu.