Araçtan metamfetamin, evden esrar çıktı

Olay, 13 Mart'ta Bergama ilçesinde meydana geldi. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında bir otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı. Araç nefes kesen kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç içerisinden farklı suçlardan sabıka kaydı bulunan 32 yaşındaki M.A. 27 yaşındaki H.U. isimli şahıslar indirildi. Şahısların yapılan üst aramasında bir miktar metanfetamin ele geçirildi. 2 şahıs hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU SATICISININ EVİNE BASKIN

Uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen 41 yaşındaki N.S. isimli şahsın ev adresi tespit edildi. Mahkeme kararıyla belirlenen adrese Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 11 meşe esrar, 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan payp diye tabir edilen düzenek, bir miktar Bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli N.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüpheli N.S.'nin yapılan GBT sorgusunda kasten yaralama, otodan ve açıktan hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.