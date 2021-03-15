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’de gümüş kaçakçılığı

’de polis ekipleri şüphelendikleri bir araç içinde yaptığı aramada gümrük kaçağı işlenmiş 31 kilo gümüş ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:00 ABONE OL
Artvin’de gümüş kaçakçılığı

Ağrı-Iğdır güzergahından Artvin'e gelen bir araçtan şüphelen polis ekipleri sanayi kavşağı Hopa istikametinde aracı durdurarak içerisinde arama yaptı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptığı aramada, 30 kilo 967 gram işlenmiş gümüş (küpe, kolye, yüzük, tespih başlığı) ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi hakkında 5607 SKM ve vergi kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şahıs daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Artvin’de gümüş kaçakçılığı
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