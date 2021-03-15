Aşırı hız ölüm getirdi

Antalya'da, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı lüks otomobil, dün sabah 09.00 sıralarında, Antalya-Burdur karayolu ile Döşemealtı ilçesindeki Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Murat Yorulmaz'ın (55) kullandığı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki demir direğe çarparak durabildi. Kazada Murat Yorulmaz ağır yaralanırken, yanında bulunan oğlu Buğra Yorulmaz (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile yanında bulunan polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu ise hastaneye kaldırıldı. Murat Yorulmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazadan yara almadan kurtulan Metin Kadayıfçıoğlu'nun kavşağa aşırı hızla girdiği, çarpmadan önce asfaltta 70 metre fren izi oluştuğu, duramayınca da kırmızı ışıkta geçerek Murat Yorulmaz'ın kullandığı araçla çarpıştığı belirlendi. Kazada ölen Buğra Yorulmaz'ın, sabah Ankara'dan gelen babası Murat Yorulmaz'ı almak için otogara gittiği ve birlikte Döşemealtı ilçesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, sanatçı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi olarak biliniyor.