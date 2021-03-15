Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu

Yerel halk ve göçmen kadınların bir arada yaşama kültürlerinin geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay'ı anlamlı bir etkinliğe imza attı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen "Kadın olmak" konulu sukulent atölyesi çalışmasında ilçede yaşayan Suriyeli ve Türk kadınlar bir araya geldi.



BİRBİRLERİNE HEYKELCİK HEDİYE ETTİLER



Birbirleriyle tanışan katılımcılar, "Kadın olmanın toplumdaki yeri", "Kadının hayattaki sorumlulukları", "Engelli kadın birey olma", "Göçmen kadın birey olmak" konuları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Konuşmaların ardından davetlilerden seçtikleri heykelciği boyamaları istendi. Kadınlar boyadıktan sonra sukulent bitkisi diktiği heykelciği dilediği bir arkadaşına hediye etti.



SEVGİ BAĞLARINI GÜÇLENDİRMİŞ OLDULAR



Sosyal uyumu destekleyen projeler yapmaya devam ettiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Suriyeli kardeşlerimizin ve hemşehrilerimizin birbirlerini kültür ve tarih pencerelerinden daha yakından tanıyabilmeleri adına güzel bir etkinlik oldu. İki taraf da zaten birbirine yabancı değildi. Şimdi tanışarak sevgi bağlarını daha da güçlendirmiş oldular" dedi.



Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılayı yetkilileri, benzeri amaçlı pozitif imaj çalışmalarının devam edeceğini söyledi.