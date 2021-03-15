Başkan Mükerrem Tollu: Fırtına 16 evi yıktı yaraları saracağız

Başkan Tollu beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli ilçe Başkanı Fatih Serin, Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçiçek, limon Çiçeği ekipleri ile birlikte Akpınar, Güzeloluk, Güneyli, Aslanlı, Hüsametli, Çiriş, Gücüş, Üçtepe, Kocahasanlı ve Limonlu mahallelerinde fırtınadan zarar görev vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Başkan Tollu beraberindekilerle Akpınar Mahallesinde evi tamamen yıkılan Fatma Nergiz'in evini ziyaret etti, ardından evleri ve hayvan ahırları yıkılan vatandaşları ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan başkan Tollu, fırtınanın açtığı yaraları el birliği ile saracaklarını belirtti.

Güneyli Mahallesinde de fırtına nedeni ile çatıları yıkılan ev sahiplerine geçmiş olsun diyen Tollu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tollu şöyle konuştu:

''Erdemli'mizde ciddi hasarla sonuçlanan fırtına meydana geldi. Fırtınadan kaynaklı özellikle kırsal kesimdeki mahallelerimizde insanlarımızın evleri yerle bir oldu sahil kesiminde ise sebze seraları yıkıldı. Akpınar mahallemizde toplam 11 tane, Güneyli mahallemizde 4 tane, Güzeloluk Mahallesinde okul çatısı yıkıldı evler oturulamaz hale geldi. Kocahasanlı, Üçtepe Mahallelerimizdeki örtü altı seralar göçtü ve fırtınadan dolayı yıkıldı.

Belediye olarak, meydana gelen afetin yaralarını sarmak adına geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz ve yerinde tespitler yapıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını zorlayarak yaraları birlikte el ele vererek saracağız. Erdemli Belediyesinin güçlü bir mali yapısı var ve yaraları yarmaya haizdir. Fırtınadan kaynaklı evleri ve seraları zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bizi sevindiren can kaybının ya da yaralanmanın olmamasıdır. ''

Akpınar Mahallesinde evi tamamen yıkılarak oturulamaz hale gelen Fatma Nergiz, ''Kendim Erdemli'ye çocuklarımın yanına gitmiştim. Gece şiddetli esen fırtınada evin tamamı yıkılmış. Bana haber verdiler öyle geldim. Belediye başkanımız ziyaretimize gelerek yaraları saracağız dedi sağolsun'' dedi.

Fırtınada hayvan ahırı tamamen yıkılan Yörük kemal Göktepe de fırtınadan kaynaklı hayvan ahırının yerle bir olduğunu belirtti. Can ve mal kaybının olmadığını ancak hayvan ahırlarının tamamen yıkıldığını dile getiren Göktepe, ''Çok şükür canımızda ve malımızda bir zayiat yok sadece hayvanlarımızın ahırları yıkıldı'' diye belirtti.

Asuman Bilir isimli vatandaş ise, ''Evlerinin üzerine fırtına nedeni ile 500 metre ilerideki bir evin çatısının geldiğini belirterek iyi ki evin üzerine tam gelmemiş değilse ev de yıkılırdı'' diye kaydetti.