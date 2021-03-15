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Bensu’nun katili tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Bensu’nun katili tutuklandı
Muğla Milas'ta, geçtiğimiz cuma günü başka birisiyle görüştüğünü öğrenince kıskançlık krizine girip 23 yaşındaki Bensu Narlı'yı göğsünden vurarak öldüren takıntılı aşık Serhat Kantaş, otomobille kaçarken Söke yolunda yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen Kantaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki akşam, kendisine yardım eden E.D. ile birlikte Milas Adliyesi'ne çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan Kantaş ve E.D. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bensu’nun katili tutuklandı
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