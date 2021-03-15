Bursa’da bir mahalle diken üstünde: Genç kadın mahallenin kabusu oldu

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa mahallesinde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen 42 yaşındaki Aygül Y, geçtiğimiz yıl mahalledeki bir doğalgaz borusunu kesmeye çalışmış ve mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Polisin müdahalesiyle sonuçlanan olay sonrası 10 Ocak günü eline aldığı taşlarla mahalledeki tüm evlerin camlarını kıran daha sonra müdahale eden polise de sıcak su dolu çaydanlıkla direnen kadın, bu kez mahalle sakinlerine eline aldığı bir tırpanla saldırmaya çalıştı.

TIRPANLA YOLUMU KESTİ

Mahalle sakinlerinden biri olan Rüveyda Başık "Arkadaşlarımızla yürüyüşten geliyorduk. Akgül Y., yolumuzu tırpanla kesti, hakaret etti. Elinde biber gazı da vardı. Artık bıktık. Bizi tehdit ediyor. 'Sizleri, mahallede yaşatmayacağım' diyor. Çok küfürlü konuşuyor. Annesini kontrol etmesi için bir oğlu var; onu aradık. O da annesi Akgül Y. ile tartıştığı için karışmak istemiyor. Geçen yıl mahallede doğalgaz borularını patlattı. Yine yapmasından korkuyoruz." dedi.

"BİZ ÖLÜNCE Mİ ÇÖZÜM BULUNACAK"

Bir başka mahalle sakini genç kadın ise yaptığı açıklamada, "9 yaşında bir çocuğum var. Pandemi yüzünden evden çalışıyorum. Fakat pandemi yüzünden değil bu kadın yüzünden işimden olacağım. Müşterilerle bütün gün konuşmam gerekiyor. Ama bu kadın yüzünden asla konuşamıyorum. Sürekli ağıza alınmayacak küfürler. Biz duydukça bizim yüzümüz kızarıyor artık. Sürekli psikolojik ve fiziksel olarak şiddet eğiliminde. Böyle giderse artık mahkeme dosyalarında bizim adımız şikayetçi değil, maktül olarak yer alacak. Çünkü artık limitleri doldurdu. O yüzden bu kadının bir an önce buradan gitmesini istiyoruz. Hastaysa hastaneye alsınlar, psikopatsa yatırsınlar. Biz öldükten sonra kadınlar ölüyor diye haber yapmayın'' dedi.