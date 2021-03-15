Bursa’da iki kardeşin tehlikeli oyunu faciaya dönüştü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice mahallesinde yaşayan Vedat K (12) ile kız kardeşi Elif K. (9) oyun oynarken Ağabey Vedat K, elinde bulunan kolonya şişesinden kardeşinin üzerine kolonya döktü ve çakmakla tutuşturdu. Önce elbiseleri yanan sonra Küçük Elif'in vücudunu alevler sardı.

Küçük kızın çığlıkları duyan aile girdiği şoku atlatarak hemen otomobil ile kızlarını İnegöl Devlet Hastanesine yetiştirdi. Ağır yaralanan ve vücudunda 2'nci derecede yanıklar bulunan Elif K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hemen Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.