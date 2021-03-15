Camide hırsızlık anı kamerada

Bazı özel günler için prodüksiyon çekimleri yapan ve klip için Ulucami'ye giren Adem Giden, cep telefonu ile camii içerisinde çekim yaptığı sırada akıl almaz bir hırsızlık olayını kaydetti. Namaz kılan bir adamın cebinden düşenleri, hemen yanında namaz kılan bir başka şahsın namazını bozarak alıp cebine koyması görüntülere yansıdı.

O ANLARI SONRADAN FARK ETTİ

Cami içinde çekim yapan Adem Giden, daha sonra montajlamak için görüntüleri bilgisayarına aktarıp izlediğinde şok eden anları fark etti. Yan yana saf tuttuğu kişinin cebinden dökülenlerin ne olduğu net göremediğini ifade eden Giden, "Para yada cep telefonu gibi bir şeydi. Hırsızlığı yapan şahıs birden namazını bozup adamın cebinden dökülenleri aldı ve cebine koydu. Görüntüleri çekerken fark edemedim ama sonradan gördüğümde şoke oldum" dedi.

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