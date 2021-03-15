Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Can dostlar için eğitim görecekler

Can dostlar için eğitim görecekler

Belediyesi tarafından, yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen 62 hayvansevere  . Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde bir gün süreyle eğitim verilecek. Koruma görevlisi adayları, hayvanların beslenmesinden sağlık problemlerine kadar bir çok konuda bilgi edinip sahaya inecek.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:52 ABONE OL
Can dostlar için eğitim görecekler

Düzce İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyip başvurusu kabul edilen 62 hayvansevere Düzce Belediyesi tarafından eğitim verilecek. Özellikle kedi ve köpek gibi sahipsiz sokak hayvanlarının, bulundukları bölge ve mahallerde sorumluluğunu üstlenecek olan gönüllü hayvanseverler, aldıkları eğitimin ardından Düzce'de can dostlara düzenli olarak su ve mama temin edecek. Öte yandan koruma görevlileri, hasta ve yardıma muhtaç hayvanları da ilgili birimlerle görüşerek tedavi olmalarını sağlayacak. Koruma görevlileri sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da aktif görev alacak. 19 Mart 2021 tarihinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılacak olan eğitimlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 buçuk metre sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde eğitim verileceği açıklanırken, başvurusu kabul edilen hayvanseverlerin en geç 09:30'da nüfus cüzdanları ile salonda hazır bulunmaları hatırlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Can dostlar için eğitim görecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA