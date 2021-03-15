Çelik kasayı kırdılar, 100 bin TL’yi çaldılar

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki bir işletmenin ofisinde bulunan çelik para kasasının kırılarak içerisindeki 100 bin TL'nin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin otomobille Mersin'in Mezitli ilçesine gittiğini tespit etti.

Otomobilin yerini saptayan ekipler, K.Ö.'nün kimliğini belirledi.

Ekipler tarafından K.Ö. gözaltına alındı ve verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler H.Ç. ile S.A. da yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 74 bin 800 TL ile birlikte 15 gram esrar, 52 uyuşturucu hap ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 15 gram sıvı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanırken, 1 kişi aranıyor.