Cezayirli emlak zenginini öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu

Vladimir Saharabarin son sözünde, suçu kabul etmemekle birlikte, olay anında yanlışları olduğunu belirterek, "Merhametinize ve adaletinize sığınıyorum" dedi. Muhammed Ali Lalemeke ise son sözünde, diyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek, pişmanlığını dile getirdi. Mahkeme heyeti her iki sanığa indirim uygulanmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.





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