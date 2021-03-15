Çocuk odasında yangın çıktı! Biri çocuk 5 kişi mahsur kaldı

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2178 Sokak'ta bulunan beş katlı bir binada saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Üçüncü kattaki dairenin çocuk odasında çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede bütün evi etkisi altına aldı. Daire sakinlerinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI



Meydana gelen yangın sebebiyle oluşan dumanlar üst katları da esir aldı. Yangının çıktığı dairede bulunan iki kişi ve üst katta bulunan bir çocuk üç kişi binada mahsur kaldı. Yangın sebebiyle yerlerinden kımıldayamayan bina sakinleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

YANGINA ALDIRIŞ ETMEDEN ALTINLARINA KOŞTU



İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardıktan sonra yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bir ev sahibi ise ziynet eşyalarını kurtarmak için binaya girdi. Yangından kurtarılan beş kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.