Çok nadir görülen 'keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da görüntülendi

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELDİLER



İstanbul, Ankara, Gaziantep, Samsun gibi Türkiye'nin birçok yerinden yaklaşık 50'ye yakın kuş gözlemcisinin, keşiş kuyrukkakanı görmek için geldiğini anlatan Yoğurtçuoğlu, kuş gözlemcileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Kuşu fotoğrafladığı sahil kesimine dökülen moloz yığınlarına da dikkat çeken Yoğurtçuoğlu, "Bu da bizim ayıbımız. Doğal kalan son bir iki sahile de moloz döküyoruz. Plajlar ve sahiller sadece insanlara ait değil. Bugünün en üzücü yanı buydu. Kusura bakma keşiş kuyrukkakanı" diye konuştu.



KAFASINDAKİ BEYAZLIK



Kafasının üstünde bulunan beyazlığın keşişlerin başını kazıtmalarına benzediği için kuşun 'keşiş kuyrukkakanı' olarak adlandırıldığını belirten Özcan Kılıç ise 2011'den beri kuş gözlemciliği yaptığını belirterek, "Yine aynı yere yakın bir yerde en son 2019'da görülmüştü. Geçen sene her gün burada kuşu aramamıza rağmen görememiştik. Bu sene İstanbul'dan bir arkadaşımız bu sabah görüyor, ona istinaden büyük ihtimalle gece geldi. Dün de yaklaşık 3 saate yakın tarama yaptık, kuş yoktu. Her yıl mart ayında bir-iki gün görülür ondan sonra yok olur. Çok nadir bir kuştur. Biri gelir, ikincisi görülmez" ifadelerini kullandı.





Keşiş kuyrukkakanın Orta Doğu'daki çöllerde ürediğini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Ürdün'de nisan-mayıs, Mısır'da haziranda görülür. Yayılışı Mısır'ın doğusundan Arap Yarımadası boyunca İran ve Pakistan'a kadar çöl bölgelerinde yerli olarak bulunur. Son zamanlarda Kıbrıs'ta da kaydedilmiştir. Türkiye'den ilk kez Fatih Orbay'ın Göksu Deltası'nda (Silifke) çektiği slayt ile kaydedilmiş, 2015 baharında ise Manavgat sahilinde tespit edildi."