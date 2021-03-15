Dereye düşen inek kurtarıldı

Hatay'ın Yukarıkarafakılı Mahallesi'nde dere kenarında otlayan inek, dere yatağına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ineği düştüğü dere yatağından kurtarmak için çalışmalara başladı.

İneği kurtarmak için dere yatağı kenarına kadar yol açıldı. Açılan yoldan Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi(AKOM) tarafından gönderilen vinç dere yatağı kenarına kadar geldi. Halatlarla bağlanan inek yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından düştüğü yerden kurtarıldı. Düştü yerden çıkarılan İnek sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.