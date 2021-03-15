Dila hemşire Tıp Bayramında intihar etti

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne görev yapan hemşire Dila Yıldırım Akkent mahallesindeki evinde kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan hemşire tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Almanya'da polis olan kuzeniyle nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen hemşirenin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.